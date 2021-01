2492 positiv auf Corona getestete Kreisbürger seit Beginn der Pandemie gab es vor einer Woche am letzten Tag des Jahres 2020. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt Germersheim 2655 positiv Geteste – das sind binnen einer Woche 163 mehr. Der 7-Tage-Inzidenzwert mit den Zahlen des Landkreises liegt damit bei 126,4. Insgesamt sind derzeit 456 Menschen positiv Infiziert, 32 mehr als am Vortag.

Statistik

Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 237 positiv Getestete seit Beginn der Pandemie/ 40 aktuell positiv Getestete/ 179 gesundete beziehungsweise nicht mehr positive Menschen/ 18 an oder mit Corona Verstorbene.

Stadt Wörth: 391/55/332/4

VG Kandel: 221/43/176/2

VG Jockgrim: 232/54/174/4

VG Rülzheim: 267/55/207/5

VG Bellheim: 344/43/277/24

Stadt Germersheim: 561/83/468/10

VG Lingenfeld: 402/83/310/9

Kreis Germersheim: 2655/456/2123/76

Mehr zum Thema