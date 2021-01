Mit Raumspray führte ein 16-Jähriger am Montag in einer Heimeinrichtung eine Explosion herbei. Dabei wurde ein 13-jähriger Junge leicht verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hielt sich der 16 Jahre alte Beschuldigte gegen 21.20 Uhr mit vier weiteren minderjährigen Heimbewohnern in einem Zimmer auf. Aus einem nicht näher definierbaren Grund verließ der 16-Jährige das Zimmer und kündigte eine Explosion an. Er holte sich ein Raumspray und sprühte den Inhalt durch eine Beschädigung der Tür in den Hohlraum im Innern des Türblatts. Zwei der drei Jungs, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in dem Zimmer befanden, versteckten sich aufgrund des Geräusches hinter einem sich im Raum befindlichen Stuhl. Ein weiterer blieb auf einem Bett sitzen, das neben der Tür stand. Kurz darauf entzündete der 16-Jährige das Gasgemisch. Bei der Detonation wurde ein 13-Jähriger durch umherfliegende Holzsplitter am linken Unterarm leicht verletzt. Die beiden anderen Anwohner erlitten keine Verletzungen. Durch die Erschütterung wurde die Tür so stark beschädigt, sodass sie nach Auskunft der Betreuer ausgetauscht werden muss. Der Täter ließ sich widerstandslos festgenehmen. Er muss sich wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion verantworten.