Einen 16-jährigen Rollerfahrer kontrollierten Polizisten am Montag gegen 18 Uhr in der Zeppelinstraße in Bellheim. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass er nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis war. Weiterhin war an dem Roller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsbetrugs sind die Folge.