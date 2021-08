Eine 42-Jährige aus dem Landkreis staunte nicht schlecht, als sie drei Jugendliche am Mühlbuckel in Bellheim sah, die mit ihrem Fahrrad, welches sie ursprünglich an der Haltestelle Mühlbuckel abgestellt hatte, unterwegs waren. Eine hinzugerufene Streife der Polizei Germersheim hielt einen 16-Jährigen Radfahrer an. Die Angaben des Jugendlichen schien den Polizisten jedoch wenig glaubhaft. Er behauptete, dass zwei weitere Jugendliche, die er nicht kenne, an dem Fahrradständer am Mühlbuckel gerüttelt hätten. Daraufhin sei das Schloss des Rades abgefallen, woraufhin sie das Fahrrad einfach mitnahmen. Nun sei das Rad zufällig bei ihm gelandet. Das leider mittlerweile beschädigte Rad wurde wieder an die Eigentümerin ausgehändigt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.