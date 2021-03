Schwere Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Rote-Tor-Straße in Philippsburg. Ein 27-Jähriger war mit seinem Pkw gegen 17.40 Uhr auf der Hans-Thoma-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Rote-Tor-Straße missachtete er die Vorfahrt des Zweiradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 16-Jährige in eine Klinik gefahren. Die Kreuzung war kurzzeitig gesperrt.