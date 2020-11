Im Karlsruher Stadtteil Oberreut ist es am Montagabend zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein 16-Jähriger mit vier Freunden gegen 20.20 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße unterwegs, als er von einer fünf- bis sechsköpfigen Personengruppe provoziert und angegangen wurde. Den Beamten zufolge scheiterte der Versuch, einer Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Ein 19 Jahre alter Angreifer habe dem 16-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn ins Gesicht getreten, nachdem der Jugendliche zu Boden ging. Laut Zeugenaussagen soll der 16-Jährige für kurze Zeit das Bewusstsein verloren haben. Zur weiteren Versorgung brachten ihn die alarmierten Rettungskräfte in ein Krankenhaus.