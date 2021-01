Eine 16-Jährige wurde am Sonntag gegen 20.30 Uhr am Bahnhof in Germersheim überfallen und ausgeraubt. Die junge Frau wollte mit dem Zug von Wörth nach Ludwigshafen fahren und hatte dabei einen kurzen Aufenthalt in Germersheim. In der Unterführung des Bahnhofs kam plötzlich eine Gruppe, bestehend aus drei Personen, auf sie zu. Einer der Täter bedrohte sie mit einem Messer und forderte Geld von ihr. Er konnte einen geringen Betrag erbeuten und flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der geflüchtete Täter wird als 18- bis 20-jähriger Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover mit der Aufschrift Adidas und eine olivgrüne Cargo-Hose. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden