Ein junges Mädchen wurde am Donnerstagabend in einer Straßenbahn auf dem Weg nach Langensteinbach von einem bislang unbekannten Mann belästigt. Die 16-Jährige saß gegen 22.30 Uhr in einer Straßenbahn der S11 in einem Doppelsitz im vorderen Bereich der Bahn. Der Unbekannte setzte sich direkt neben sie. Während der Fahrt legte er unvermittelt seine Hand auf ihren linken Oberschenkel. Das Mädchen wehrte sich gegen die Berührung. Der Mann stieg dann aus, das Mädchen fuhr weiter nach Langensteinbach. Das Opfer beschrieb den Mann als sehr groß, ungefähr 190 cm, und schlank. Er hatte eine dunklere Hautfarbe und Dreadlocks. Er war bekleidet mit einer dunklen Jeans, einem roten Pullover und einem schwarzen Mantel. Zeugen des Vorfalls können sich mit der Polizei unter 0721/666-5555 in Verbindung setzen.