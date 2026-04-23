Eine leicht verletzte Person und einen Gesamtsachschaden in Höhe von über 5000 Euro hat es bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in Wörth gegeben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Auto in den Kreisverkehr an der Haltestelle Maximiliansau-West und bog von dort aus in die Kunzendorfer Straße ein. Im gleichen Moment überquerte eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin an dem dort befindlichen Fußgängerüberweg die Fahrbahn. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden, bei dem die 16-Jährige zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs und anschließend zu Boden fiel. Durch den Zusammenstoß wurde sie laut Polizeibericht leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.