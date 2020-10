Die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades wurde bei einem Unfall am Montag leicht verletzt. Um 7.30 Uhr befuhr die 16-Jährige den Kreisverkehr bei der Integrierten Gesamtschule Rheinzabern. In diesem Bereich wollte die Fahrerin eines Personenwagens nach einem kurzen Stopp wieder in die Fahrbahn einfahren und übersah die ausfahrende Kraftradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 16-Jährige leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Unfallschaden von zirka 3500 Euro.