Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass sich zäher Widerspruch manchmal doch auszahlt, erfuhr die SPD am Montag in der Sitzung des Kreisausschusses. Die Kreisverwaltung braucht wegen zusätzlicher Aufgaben im Sozialbereich mehr Bürofläche – und will dafür Container für 800.000 Euro kaufen. Die SPD im Kreistag ist dagegen, fordert Mietlösungen auf dem Immobilienmarkt. Das verlängerte die Debatte, führte letztlich doch zur Containerlösung – mit gewaltigem Spareffekt.

Es habe sich als sinnvoll erwiesen, das Projekt noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU). Jetzt sei die Zusammengehörigkeit