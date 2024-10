Die Kontrolle der Bäume im öffentlichen Raum innerhalb der Ortslage durch Fachpersonal hat ergeben, dass 16 Bäume aus Verkehrssicherheitsgründen gefällt werden müssen. An 22 weiteren Bäumen müssen Pflege- und Verkehrssicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Betroffen sind viele, auch stark frequentierte Örtlichkeiten, wie der Bereich um die Hugo-Dörrler-Halle, dem Friedhof und dem Schulhof. Von einem Vitalitätsverlust betroffen waren auch die Birken auf der Grünfläche Daimlerstraße/Mühlstraße. An diesen war vermehrte Totholzbildung und Fäule feststellbar, was eine Fällung unvermeidlich machte. Dies nimmt die Gemeinde zum Anlass, die Fläche neu anzulegen. Sie soll so bepflanzt werden, um in Zukunft Verkehrsrisiken zu minimieren und den Verlust der bisherigen Gehölze vollständig auszugleichen. Auch pflegeleichte Blühstreifen sind angedacht. Gestaltungsvarianten werden in der Ratssitzung am Mittwoch, 30. Oktober, 19.30 Uhr im Rathaus vorgestellt und beraten.