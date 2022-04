Eine Spende über 500 Euro erhielt die Sozialstation Rülzheim, Bellheim, Jockgrim für ihr Tagesbegegnungszentrum St. Elisabeth vom „Netz der kleinen Hilfen“, die seit zehn Jahren in Leimersheim ehrenamtlich tätig ist. Mit dem Geld wurde eine Küchenmaschine angeschafft, um täglich frischen Kuchen zum Nachmittagskaffee für die Tagesgäste zu backen. „Wir leisten mit unserem Angebot praktische Hilfen, wie Einkaufshilfen, Hilfe beim Ausfüllen von Formularen oder Fahrten zum Hausarzt, aktuell auch Fahrten zum Impfzentrum“, so Rita Torka, die die Gruppe leitet. Die Zusammenarbeit mit der Sozialstation besteht schon seit vielen Jahren. Für ihre Tätigkeit wurde die Gruppe im Herbst 2021 vom Caritasverband für die Diözese Speyer mit dem Nardini-Preis ausgezeichnet. Mittlerweile ist die Gruppe der Aktiven im Alter von 20 bis 80 Jahren auf rund 18 Personen gewachsen. Kontakt: „Netz der kleinen Hilfen“, erreichbar von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr, unter Telefon 0151 25805077.

Eine weitere Spende in Höhe von 1000 Euro erhielt das Tagesbegegnungszentrum von Karin Martin (Neupotz). Der Geldbetrag wurde für den Kauf einer medizinischen Stuhlwaage verwendet. Aufgrund neuer Qualitätsprüfrichtlinien für die teilstationäre Pflege sind Tagespflegeeinrichtungen angehalten, ihre Gäste in regelmäßigen Abständen zu wiegen. Dadurch können etwaige Risiken erkannt und nach Rücksprache mit Angehörigen und Ärzten notwendige Maßnahmen eingeleitet werden. Die neue Tagespflege der Sozialstation ist seit November 2021 in Betrieb. Sie bietet pflegebedürftigen Menschen und Menschen, die nicht allein zu Hause bleiben wollen oder können, tagsüber ein zweites Zuhause. Nach über einem Jahr der Schließung wegen der Corona-Pandemie wurde aus dem niedrigschwelligen Betreuungsangebot eine Tagespflege, die 20 Gästen Abwechslung bietet.