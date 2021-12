Ein besonders umfangreiches Graffiti mit Ausmaßen von etwa 150 Quadratmetern wurde am Donnerstagmorgen am Bahnhof in Germersheim festgestellt. Nach Mitteilung der Bundespolizei hatten es unbekannte Täter an einem dort abgestellten Triebfahrzeug angebracht. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5250 Euro.