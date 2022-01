Um die 150 Menschen nahmen am Montagabend an dem unangemeldeten Protest gegen die Corona-Maßnahmen in Bellheim teil. Während aus den Lautsprechern der Teilnehmer Marius Müller-Westernhagens „Freiheit“ dröhnte, rief die Polizei per Lautsprecher die Menschen dazu auf, Masken zu tragen. Einige befolgten den Appell. Die Mehrzahl achtete aber weder auf die per Allgemeinverfügung von der Kreisverwaltung angeordnete Maskenpflicht noch auf den Mindestabstand. Die Polizei war mit mehreren Einsatzautos vor Ort, auch das Ordnungsamt beobachtete den so genannten Montagsspaziergang.