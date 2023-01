Erneut haben Dieseldiebe zugeschlagen. Wieder wurde der Tank eines Lkws aufgebrochen. Diesmal brachen die bislang unbekannten Täter den Tankdeckel eines in der Speyerer Straße abgestellten Lastkraftwagens auf und pumpten 150 Liter Diesel ab. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeischätzungen auf rund 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Hinweise an die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580.