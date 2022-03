Wieder ein Fall von Kraftstoffdiebstahl im Speyerer Umland: Die Diebe hatten es laut Polizei in der Nacht auf Montag auf einen Lkw abgesehen, der in der Straße In den Lachenäckern in Lingenfeld geparkt war. Die Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel und zapften rund 150 Liter Diesel ab. Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Zeugen, sich unter Telefon 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.