Wer die Neupotzer Fasenacht kennt, weiß, dass dort schon immer auf „ausgefallene“ Art gefeiert wird. Es gibt dort keinen Elfer-Rat, sondern einen Neuner-Rat und in diesem sind schon immer die Frauen in der Überzahl. Außerdem hat Neupotz einen besonders ausgefallenen Dialekt, der gerade in der Faschingszeit hochgehalten und gepflegt wird.

In diesem Jahr kann die Neupotzer Fasenacht als besonders ausgefallen bezeichnet werden. Sie fällt nämlich komplett aus. Es gibt ausgefallene Büttenreden, total ausgefallene Tänze, noch ausgefallenere Gesangsbeiträge und noch jede Menge ausgefallene Ideen. Die Neupotzer Fasenachter sind sich sicher: Sie hätten schon immer mit Abstand die urigste Fasenacht gefeiert, aber der Abstand allein hätte dieses Jahr nicht ausgereicht, um coronagerecht feiern zu können.

Maskenpflicht gab es früher schon bei den Veranstaltungen, aber in diesem Jahr kriegt dieses Wort eine ganz andere Bedeutung. Die Neupotzer Fasenacht ist somit mit Abstand die ausgefallenste aller Zeiten.

Weil dadurch auch für den Kulturkreis die finanziellen Einnahmen ausfallen, gibt es eine Sonderedition des „Buttons 2021“ in limitierter Auflage, der für 1,50 Euro käuflich erworben werden kann. Er ist ab sofort bei der Tankstelle Burger, bei der Bäckerei Heid, im „Burgerhof“, im „Jägerhof“ und in der Glöckel-Apotheke erhältlich.