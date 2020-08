Im Karlsruher Hafen ist es in der Nacht auf Montag um kurz vor 1 Uhr auf einem Firmengelände zu einem Brand gekommen. Das Feuer, das an einem dort abgestellten Lkw ausgebrochen war, konnte von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der ebenso alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe-Daxlanden mittels Löschschaum unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150.000 Euro. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Karlsruhe zur Ursache des Brandes dauern an.