Im Karlsruher Hafen hat es in der Nacht auf Montag um kurz vor 1 Uhr auf einem Firmengelände gebrannt. Das Feuer, das an einem dort abgestellten Lkw ausgebrochen war, konnte von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der ebenso alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Karlsruhe-Daxlanden mittels Löschschaum unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150.000 Euro. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Karlsruhe zur Ursache des Brandes dauern an.