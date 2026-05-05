Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Landesstraße 549 von Kandel in Richtung Rheinzabern hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Zwischen 11.10 und 12 Uhr wurden 80 Fahrzeuge gemessen, 15 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde mit 76 Kilometern gemessen. Laut Polizei stellte sich zudem heraus, dass die aufgezogenen Felgen nicht eingetragen waren. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs ist damit erloschen, der Verkehrsteilnehmer musste sein Auto stehen lassen. Außerdem war ein Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt. Bei vier weiteren wurden Mängel festgestellt, die nachträglich behoben werden müssen.