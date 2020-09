Nachdem jetzt alle Bauplätze des Neubaugebietes „Süd E“ bebaut sind, kann der Straßenendausbau des Schwester-Katharina-Wegs“ erfolgen.

In dem Baugebiet hinter dem ehemaligen Blockheizkraftwerk, das abgerissen worden war, sind 15 neue Bauplätze entstanden. Die Zufahrt erfolgt über eine 145 Meter lange Sackgasse, die als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist, am Ende befindet sich ein Wendehammer mit sechs Pkw-Stellplätzen. Die Gestaltung der Straße lässt aber keine weiteren Parkmöglichkeiten oder Pflanzinseln zu. Nach dem Abfräsen des Baustraßen-Asphalts wird der Endausbau niveaugleich in Pflasterbauweise ausgeführt. Die Bauarbeiten sollen in der nächsten Woche beginnen und etwa acht Wochen dauern. Der Gemeinderat vergab dazu einstimmig den Auftrag an die Firma Schön (Speyer) für 174.000 Euro. Dies ist praktisch eine Punktlandung, denn die Kostenschätzung der Verwaltung lag bei knapp 177.000 Euro.