Firmen mit bis zu 10 Mitarbeitern aus dem Kreis Germersheim haben 2008 Anträge auf Unterstützung durch Bundesmittel gestellt. Davon waren zum Zeitpunkt der Antwort Mitte August 1910 mit einer Summe von insgesamt 14.914158 Euro bewilligt, 62 negativ beschieden und 36 noch in Bearbeitung. Das aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Martin Brandl (Rülzheim) hervor. Von Firmen mit 10 bis 30 Mitarbeitern gab es 25 Anträge auf Landesförderung, die alle bewilligt wurden. Die Zuschusssumme betrug hier insgesamt 126.000 Euro, dazu kamen Kredite von insgesamt 530.000 Euro.

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der SARS-CoV2-Pandemie auf Soloselbstständige und Unternehmen zu mildern, wurden vom Bund und den Ländern Soforthilfeprogramme aufgesetzt. Soloselbstständige und Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern konnten Zuschüsse aus Bundesgeldern bis zu 15.000 Euro beantragen. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz bot Unternehmen mit zehn bis 30 Mitarbeitern ein Darlehen mit anteiligem Zuschuss an.

Brandl zu diesen Zahlen: „Die Bundesfördermittel sind die richtige Antwort auf die Bedürfnisse und Nöte der Gewerbetreibenden. Minister Wissings Ansatz, Darlehen seien das richtige Mittel zur Bewältigung der Krise, hat sich in der Praxis nicht bewährt.“ Darüber hinaus sei es wichtig, so Brandl, auch Lösungen für Soloselbstständige zu finden. „Länder wie Baden-Württemberg haben auch diesen Menschen geholfen. In Rheinland-Pfalz gingen die Soloselbstständigen größtenteils leer aus.“