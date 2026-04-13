Seit Sonntag, 12. April, wird ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Sie verließ gegen 12.30 Uhr eine Jugendeinrichtung in Germersheim, wo sie auch zuletzt gesehen wurde. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt, heißt es im Polizeibericht. Die Vermisste hat Bezüge nach Mannheim und Karlsruhe. Da sie bisher nicht gefunden wurde, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Die 15-Jährige ist schlank, hat langes braunes Haar und soll mit einer beigen Jogginghose, einer weiß-grauen Jacke und mit weiß-roten Schuhen der Marke Nike bekleidet sein. Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/GljW4Cr.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 an die Polizei in Germersheim zu wenden. „Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!“, heißt es abschließend im Polizeibericht.