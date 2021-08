Am Montagmorgen haben Polizisten an mehreren Orten in Germersheim Autofahrer kontrolliert. Bei einer Laserkontrolle konnten laut Polizei am alten Hafen in Germersheim drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Bei weiteren Kontrollen im Dienstgebiet wurden dann noch fünf Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt und drei mit dem Mobiltelefon am Ohr festgestellt, berichtet die Polizei. Abschließend waren bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle an Fronte Beckers zwölf Fahrer zu schnell.