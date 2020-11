Aktuell (Stand 25. November) gibt es im Landkreis 478 bestätigte positiv-getestete Corona-Fälle. Die Gesamtzahl beläuft sich inzwischen auf 1490 Infizierte seit Beginn der Pandemie. Das sind 24 mehr als am Dienstag. In der Kita Am Wasserturm in Kandel gibt es einen neuen positiven Fall. Die Testung ist erfolgt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Ebenso meldet das Gesundheitsamt einen neuen positiven Fall in der Realschule Plus in Kandel. Hier sind die Kontaktpersonen in Quarantäne. In der Grundschule Rülzheim gibt es ebenfalls einen positiven Fall. Die Ermittlungen dauern hier ebenfalls an wie auch in der Grundschule Schwegenheim. Dort gibt es einen neuen positiven Fall. In der Grundschule Dammschule in Wörth wird ein neuer positiver Fall in einer weiteren Klasse gemeldet. Die Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Die Statistik

VG Hagenbach: 131 Infizierte seit Beginn der Pandemie/ 25 aktuell Infizierte/ 102 gesundete Personen/ 4 Verstorbene

Wörth: 216/50/164/2

VG Kandel: 126/42/83/1

VG Jockgrim: 129/31/97/1

VG Rülzheim: 139/57/81/1

VG Bellheim: 197/64/122/11

Germersheim: 325/121/202/2

VG Lingenfeld: 227/88/137/2

Gesamt 1490/478/988/24