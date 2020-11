Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen entwendete ein Unbekannter einen Hydraulikmeisel von einer Baustelle in der Murgstraße in Bruchsal. Der Dieb nahm laut Polizei einen 140 Kilogramm schweren Hydraulikmeisel für einen Minibagger an sich. Der Meisel war durch eine aufgedrückte Baggerschaufel mit einem Gewicht von etwa einer Tonne gesichert. Es wird vermutet, dass der Täter den Bagger mit einem Wagenheber oder Ähnlichem aufrichtete, um so das Gerät entwenden zu können. Der Schaden liegt bei fast 4000 Euro. Das Polizeirevier Bruchsal bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07251 7260 zu melden.