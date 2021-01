Als „feige und unfair“ kommentiert die Polizei eine Schlägerei, die sich am Samstag gegen 20 Uhr zuerst am Vogelpark und dann zwischen Fachmarktzentrum (FMZ) und Arrestgebäude in Germersheim abgespielt hat.

Am Vogelpark schlug der 14-jährige Täter angeblich wegen einer „alten Geschichte“ auf den gleichaltrigen Geschädigten ein. Ein Begleiter des Geschädigten ging dazwischen. Der Geschädigte ging danach mit seinem Begleiter in die Parkanlage am FMZ, wo der Täter plötzlich mit Verstärkung erschien. Insgesamt standen der Geschädigte und sein Begleiter schließlich zirka insgesamt zehn Personen gegenüber.

Mindestens drei Personen aus der Gruppe schlugen und traten auf die beiden Geschädigten massiv ein, bis die Geschädigten flüchten konnten. Teilweise konnten die Täter ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de an.