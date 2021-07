Schwere Verletzungen zog sich eine 14-jährige Fahrradfahrerin zu, als sie am Samstagabend in einer Unterführung am Bahnhofsring in Graben-Neudorf die Kontrolle über ihr Rad verlor und in der Folge stürzte, teilt die Polizei mit. Sie war gegen 19.30 Uhr in die Unterführung eingefahren, aus noch unklarer Ursache gestürzt und gegen eine Betonwand geprallt. Rettungskräfte haben das Mädchen mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.