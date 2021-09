Germersheimer Polizisten nahmen am Montag im Rahmen eines sogenannten Kontrolltags Verkehrsteilnehmer ins Visier. Am Ende des Tages blickte die Polizei auf ein bedenkliches Ergebnis. 14 Autofahrer waren ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs, sieben weitere hatten während der Fahrt ihr Handy am Ohr. Dazu kamen 10 Fahrzeuge, an denen technische Mängel festgestellt wurden. Um 10 Uhr ging den Beamten ein 22-jähriger Autofahrer ins Netz, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Seine Autofahrt war somit beendet und ein Bußgeld von mindestens 500 Euro werden die Folge sein.

Bereits am Morgen wurden zwischen 7.30 und 8 Uhr vor der Grundschule in Lingenfeld Schulwegkontrollen durchgeführt. Bei insgesamt acht Verkehrskontrollen stellten die Beamten sechs Verstöße fest. Erfreulicherweise kam es zu keinen Beanstandungen bei der Kindersicherung, heißt es im Polizeibericht.