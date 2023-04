Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Parkgebühren am Baggersee „Epple“ bleiben bestehen. Nur Neuburger erhalten ein Saisonticket. Dies beschloss erneut der Ortsgemeinderat.

Die Parkgebühren am Baggersee „Epple“ bleiben in der nächsten Badesaison unverändert. Das „Neuburger Ticket“ für Vielparker soll weiterhin nur an Einheimische