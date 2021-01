Achim und Fritz Fliehmann von der Elektrofachfirma Fliehmann-Persch, Bellheim, haben der Ottersheimer First-Responder-Gruppe eine Spende von 1000 Euro überreicht. Wehrführer Dominik Walk und Sandra Föhlinger von den First Respondern berichten, dass der Betrieb der Gruppe seit Jahren immer wieder Geld spendet. Eine weitere Spende in Höhe von 300 Euro für die First Responder überbrachte das Architektenbüro Florian Munsky aus Kandel. Das Geld soll für neue Materialschränke und Hygieneeinrichtungen im neuen Feuerwehrhaus verwendet werden, wo die First Responder einen eigenen Bereich für Fahrzeug und Material haben werden. First Responder sind speziell medizinisch ausgebildete Ersthelfer, die Menschen versorgen, bis der Notarzt/Rettungsdienst eintrifft.