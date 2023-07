„Prinz Owi lernt König von Freckenfeld“ ist das neue Theaterstück der Kinder- und Jugendbühne Freckenfeld. Farbenfroh, fröhlich und ein bisschen schräg

Heike Luber, die das Stück mit den Kindern einstudiert, berichtet über den schwierigen Einstieg nach den Corona-Pausen. „Über die lange Zeit sind frühere Stammspieler durch ’Erwachsenwerden’ weggebrochen“, sagt sie. Mit neuen Kindern der 3. und 4. Klasse begannen die über sechsmonatigen Proben, die unter hoher Infekt-Anfälligkeit der Kinder gelitten haben.

In den Proben mischen sich Aufregung und Vorfreude der Kinder, geduldig und kindgerecht lenkt sie das Auftreten, die Handlungen und Gesten, während die jungen Schauspielerinnen meist schon erstaunlich textsicher sind. Und oft wird bereits während der Proben gelacht, wenn sich die Mädchen mit Spaß und Quatsch in schräge Typen mit witzigen Dialogen verwandeln. Dies ist sicher auch das Erfolgsrezept dieses Kindermusicals mit einem leichten Hauch Gesellschaftskritik. Es ist eine ungewöhnliche Story, die mit etwas Albernheit gewürzt zu exotischen Schauplätze vom Thronsaal (in Freckenfeld) bis ins Luxuszelt eines Scheichs nach Arabien führt.

Zentraler Wunsch des exaltierte Prinzen Owi (Lena) ist die monatliche Weihnachtsfeier, und sein genervter Hofstaat macht mit. Gelenkt wird dieser von Don Antello Maestro, und da dieser Typ seine Anweisungen in deutsch-italienischem Sprachgemisch erteilt, ist hier Marie in eine recht schwierige Rolle geschlüpft. Man beschließt schließlich, um das Erwachsenwerden des jungen Prinzen zu fördern ihm eine Lehrzeit als König zu ermöglichen. Deshalb wird eine Bildungsreise nach Arabien organisiert.

Für Akteure und Besucher wird nun die Exotik eines Beduinenzeltes im 2. Akt zum Höhepunkt des Stücks, wenn Begegnungen bei Kamelen, Drachen, Lotusblüten, Paradiesvögeln und Sternschnüppchen anstehen. In vielfältigen Szenen mit kreativ-bunten Kostümen wird dabei die ganze kindliche Fantasiewelt angesprochen; doch mehr soll auch nicht verraten werden.

Zwischen den einzelnen Szenen der Aufführung erklingen vom Chor immer wieder abwechslungsreiche Songs des Musicals mit einem breiten Spektrum an Balladen, Rap, und Jazz bis Pop als mitreisende Ohrwürmer für die Besucher. Das Stück stammt von Martin Krüger-Düsenberg und Swaantje Düsenberg mit Dialogen von Wolfram Hänel und dauert etwa 70 Minuten.

Termin

Premiere ist am Sonntag, 16. Juli, 16 Uhr in Minfeld Mundohalle. Bereits ab 15 Uhr eröffnet eine gemütliche Kaffeestube. 2. Aufführung: Sonntag, 10. September, um 16 Uhr in Schaidt, Kulturhalle. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Bäckerei Martin in Minfeld und Schaidt.