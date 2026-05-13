Ein 13-jähriger Junge verletzte sich am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Faustinastraße in Rheinzabern. Der 13-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Jockgrimer Straße unterwegs und wollte in Richtung Oberdorf weiterfahren. An der Einmündung zur Faustinastraße übersah eine 46-jährige Autofahrerin den bevorrechtigten 13-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch den Zusammenstoß zog sich der 13-Jährige Verletzungen an seinem Knie und seiner Hüfte zu, sodass er von einen Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht wurde. Gegen die 46-jährige Autofahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.