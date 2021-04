Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Karlsruher Haid-und-Neu-Straße wurde laut Polizei ein 13-Jähriger schwer verletzt. Zwei gleichaltrige Jugendliche waren gegen 13 Uhr auf dem Weg von der Schule zur Straßenbahnhaltestelle Hirtenweg/Technologiepark. Die beiden Fahrstreifen in Richtung Waldstadt überquerten sie demnach an der Bedarfsampel und warteten auf dem Fahrbahnteiler auf Grünlicht für Fußgänger. Als die Ampel grün wurde, sei einer der Jungen sofort losgelaufen. Auf der Straße sei er von einem schwarzen Pkw erfasst und auf den Boden geschleudert worden. Der stieg aus, ging zu dem Jungen und fragte, ob es ihm gut gehe. Der 13-Jährige klagte über Schmerzen, sagte dann aber, es sei alles okay. Daraufhin sei der Unbekannte in sein Auto gestiegen und weggefahren.

Der Junge ging laut Polizei nach Hause, wurde von seinen Eltern ins Krankenhaus gefahren und dort stationär aufgenommen. Der Fahrer des schwarzen Autos wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Zeugen des Unfalls, oder Personen die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.