Sie haben acht Monate lang drei bis vier Mal abends die Schulbank gedrückt und halten nun ihr Zeugnis in Händen: 13 Schüler haben an der Kreisvolkshochschule nachträglich die Berufsreife, den Hauptschulabschluss, gemacht. Die Teilnehmer des Kurses sind zwischen 17 und 42 Jahrealt. In über 300 Unterrichtsstunden wurde den Absolventen Wissen in den Hauptfächern Deutsch und Mathematik sowie in den Nebenfächern Sozialkunde, Erdkunde, Biologie und Englisch vermittelt. 13 Teilnehmer haben die Prüfung bestanden, der Beste mit einem Notendurchschnitt von 1,1. In einer Feierstunde überreichte der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler die Abschlusszeugnisse. Einen neuen Vorbereitungskurs zum Erwerb der Berufsreife gibt es wieder ab 4. November. Anmeldungen bis 14. Oktober bei der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Germersheim, Telefon 07274 53334 oder per E-Mail: vhs@kreis-germersheim.de.