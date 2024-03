In der Nacht auf Sonntag, gegen 0.35 Uhr, kam es auf der L 546, am Bahnhof Schaidt, zu einem Unfall. Die Fahrerin eines BMW war auf der die L546 von Steinfeld in Richtung Wörth-Schaidt unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofs Schaidt riss die Fahrerin laut Polizei das Lenkrad nach rechts, schrammte mit der Beifahrerseite an einem geparkten BMW vorbei und schob diesen auf einen Peugeot. Bei der 32-Jährigen wurde ein Atemalkoholgehalt von 2,9 Promille festgestellt, eine Blutprobe wurde entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 13.000 Euro. Auf ihren Führerschein wird die Fahrerin für einige Zeit verzichten müssen, so die Polizei.