Dass der „Erlebnistag Afrika“ eine solch große Resonanz finden würde, damit hatte wohl niemand gerechnet: Die Kulturhalle war mit etwa 500 Besuchern voll besetzt, im Freien und in einem kleinen Zelt saßen und standen bestimmt noch genau so viele Menschen.

Bereits am Nachmittag beim Kinderprogramm mit dem Trommelworkshop und verschiedenen Aufführungen war der Andrang groß, das Abendprogramm dauerte bis nach Mitternacht, berichtet Ortsvorsteher Kurt Geörger.

Initiator Hubert Yawovi Gadedjisso freute sich über die große Unterstützung für seinen Heimatort Ahépé in Togo. Dort will der Schaidter ein Sanitärgebäude mit Toilette, Duschen und Waschplätzen bauen lassen, „um den Menschen eine bessere Zukunft zu ermöglichen“, wie er in seiner Ansprache in der Kulturhalle sagte. Der Erlös der Veranstaltung von 12.500 Euro fließt in das Projekt. Der Heimatverein Schaidt wird den Betrag als Mit-Organisator auf 13.000 Euro aufstocken.