Am Donnerstagmittag gibt es im Landkreis Germersheim 2548 bestätigte positive Fälle, die Gesamtzahl beläuft sich auf 48.271 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie. Seit Mittwoch wurden 129 neue Fälle registriert. Seit Beginn der Pandemie sind 212 Frauen und Männer an den Folgen einer Covid-Erkrankung verstorben Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Germersheim liegt laut Landesuntersuchungsamt in Koblenz bei 982.

Statistik



Verbandsgemeinde (VG) Hagenbach: 3629 Infizierte seit Beginn der Pandemie/219 aktuell infizierte Personen/3385 Genesene/25 an oder mit Covid-19 Verstorbene.

Wörth: 6902/377/6508/17

VG Kandel: 5386/283/5085/18

VG Jockgrim: 6590/384/6173/33

VG Rülzheim: 5886/311/5555/20

VG Bellheim: 5160/229/4893/38

Germersheim: 8516/401/8086/29

VG Lingenfeld: 6202/344/5826/32

Kreis GER: 48271/2548/45511/212.