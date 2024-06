Die Ortsgemeinde feiert weiter ihr 1250-jähriges Bestehen – und lädt nun zu einer informativen Radtour sowie einer historischen Ausstellung ein.

Bereits Ende April fand ein Podcast-Rundgang zu geschichtlich relevanten Stellen im Dorf statt. Am Samstag, 15. Juni, 14.30 Uhr, startet eine Podcast-Radtour am Friedhofsparkplatz, bei der die Außenstationen und der direkt sichtbare Einfluss der Landschaft rund um Zeiskam auf die Geschichte des Ortes im Mittelpunkt stehen: „Wir besuchen den Bierkeller und den gotischen Bogen, radeln nördlich der B 272 zum Kreisel nach Hochstadt und kommen auf dem Radweg zum Partnerschaftsplatz. Dann geht es weiter zum Bubenablass und über die Zeiskamer Mühle zurück in den Ort“, beschreibt Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) die 14 Kilometer lange Strecke. Und betont, dass sich die Teilnehmer gerne auch für das Team „Zwewwl-Radler“ bei der Aktion Stadtradeln (stadtradeln.de/vg-bellheim) anmelden dürften.

Mit einem Vortrag von Bettina Hünerfauth von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie Außenstelle Speyer, wird am Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr, die Ausstellung „Historische Funde auf Zeiskamer Gemarkung“ im Rathaus eröffnet. Dabei können archäologische Entdeckungen der letzten Jahre, unter anderem Keramikfragmente, Gefäße und Münzen, inspiziert werden. Diese reichen von der Jungsteinzeit bis in die Neuzeit. „Sie spiegeln eine wechselvolle Geschichte der Gemeinde wider und wurden im Rahmen von rund 90 Maßnahmen entdeckt. Dabei handelt es sich nicht immer um Großgrabungen, sondern auch um Baubeobachtungen, Luftbilder oder auch um Zufallsfunde“, heißt es in einem Flyer, der über die Funde informiert.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 7. Juli, an verschiedenen Tagen geöffnet: am Samstag, 22. Juni, 18 bis 20 Uhr, an den Sonntagen, 23. Juni, 30. Juni und 7. Juli, jeweils von 15 bis 18 Uhr, an den Mittwochen, 26. Juni und 3. Juli, jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung.