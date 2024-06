Der Wettergott macht die Zeiskamer nervös, hat dann aber ein Einsehen. Das Zwiebeldorf und seine Gäste feiern ein rauschendes Geburtstagsfest. Und es ist noch nicht zu Ende.

Dorfjubiläen wie der 1250. Geburtstag von Zeiskam sind Ereignisse, die die Pfälzer Herzen höher schlagen lassen. Solche runden Jahrestage darf man als heimatverliebter Zwiebeldorf-Bewohner doch nur drei, mit Glück vielleicht vier mal im Leben mitmachen. Die Dorfgemeinschaft rückt zusammen, hunderte ehrenamtliche Helfer ziehen alle Register, um für ein paar unvergessliche Tage und Nächte zu sorgen. Und dann sieht es ausgerechnet an diesem Wochenende so aus, als ob der Wettergott dem Geburtstagskind in die Suppe spuckt. Beim Eröffnungsakt am Freitagabend grüßt der designierte Ministerpräsident Alexander Schweitzer die „Schirmherren“ in seinem Blickfeld, viele drücken sich unter Pavillons und Sonnenschirmen zusammen, um nicht nass zu werden. Doch dann: Am Ende des Festakts geht die Sonne auf. Wiederholt wird das Spiel am Samstag: Regenwetter bis 17 Uhr. Pünktlich zum Öffnen der Höfe, des Kinderkarussells und der Schorlestände lichten sich die Wolken. Ab dann soll kein Tropfen mehr fallen.

Die Besucher treffen Freunde und begegnen sich an den Schänken. Foto: Iversen

Im Alten Bauernhof, wo der Verein Liederkranzchöre zum Essen und Trinken einlädt, quartieren sich am frühen Samstagabend gleich junge Familien ein. Erste Bestellungen gehen ein, an den Ständen herrscht hektische Betriebsamkeit. Die Kinder essen Pommes und Wildburger, die Eltern Gemüsenudeln oder Salat mit Rumpsteakstreifen. Patrick Theis gibt mit vier Mitstreitern Schorle aus. Vor fünf Jahren aus dem benachbarten Lustadt zugezogen, freut er sich, heute beim Fest mitzuhelfen. „Was mir an Zeiskam am Besten gefällt, ist die Dorfgemeinschaft. Du wirst direkt mit offenen Armen empfangen und fühlst dich auch nicht als Zugezogener. Stattdessen kann man, wenn man das will, direkt am Dorfleben teilnehmen.“

Eine Festmeile wie ein Wohnzimmer. Foto: Iversen

Die Straßen füllen sich langsam, Gäste flanieren durch die Straßen, machen sich auf Entdeckungsreise. „Guck mol, da hinten ist auch das Tor offen“, sagt einer und zeigt auf den Hof des Cäcilienvereins, wo die Gäste zu traditioneller Blasmusik einkehren können. Einige Meter weiter begrüßt sich beim Hof der Landfrauen eine Gruppe von Freundinnen, eine Dame ist völlig heiser: „Ich war geschernt schun do, die Stimm is weg!“ Matthias Städler aus Bellheim ist mit seiner Frau hergekommen. „Wer bei so einer Feier keinen Spaß hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Man sieht, was es den Zeiskamern bedeutet, wir fühlen uns sehr gut aufgehoben.“

Eine Festmeile wie ein Wohnzimmer

Ein Höhepunkt ist am Samstagabend der Auftritt der Pfälzer Kultband Fine R.I.P. Nathalie Göller, im Dorf bekannt als Zwiebelkönigin Nathalie I., schwärmt: „Da war wirklich eine Megastimmung und super viel los. Mein Freund war vor zwei Wochen bei Rock am Ring und sagt mir, hier war's genau so toll.“ Der Freitag sei ein bisschen ein Heimspiel für die Zeiskamer gewesen, am Samstag seien Gäste von Nah und Fern gekommen. Göller hat das große Privileg, dass der Dorfgeburtstag in ihre Amtszeit fällt. Am Freitag schwingt sie nicht nur das Zwiebelszepter, sondern hilft auch bei den Liederkranzchören aus, wo sie Mitglied ist. „Wir merken bei diesem Fest wieder, das bei uns alles etwas familiärer ist. Die Festmeile fühlt sich an, wie ein großes Wohnzimmer.“

Die Gäste machen sich auf Entdeckungsreise. Foto: Iversen

Friedliche Nächte

Auch Ortschefin Susanne Lechner zieht am Sonntag ein positives Zwischenfazit. Sie kommt gerade vom großen ökumenischen Festgottesdienst. „Am Freitag haben wir dem Regen getrotzt, unsere Eröffnung war trotz schlechtem Wetter gut besucht. In den Höfen war schon gut was los, und am Samstag wurde es nochmal deutlich mehr.“ Lechner unterstreicht auch, wie friedlich die beiden Festnächte gelaufen sind.

Hunderte ehrenamtliche Helfer ziehen alle Register. Foto: Iversen

Am Sonntag erwartete die Besucher noch der Bauernmarkt mit 60 Ausstellern, sowie eine schottische Band mit Dudelsackmusik. Die Verbindung von der britischen Insel nach Zeiskam schlägt ein Dorfbewohner mit schottischen Wurzeln, der am Festwochenende an seinem Stand „The German Clan Gregor Society“ Whiskey ausschenkt. Die Schänken der 1250-Jahr-Feier öffnen noch am Montag, um 17 Uhr. Von den Parkplätzen fährt eine Bimmelbahn zur Festmeile.