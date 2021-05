Weingarten feiert nächstes Jahr sein 1250-jähriges Bestehen. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Besucher dürfen sich auf ein facettenreiches Programm freuen. Eine erste Aktion ist bereits gut angelaufen. Eine Idee hat das Festkomitee wegen der Corona-Pandemie aber auch schon wieder verworfen.

Die schlechte Nachricht vorweg: „Von der Idee, ein großes Festzelt, in dem sich alles abspielt, an der Arena aufzustellen, sind wir abgekommen“, teilt Klaus Schick, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, mit. Seine Begründung: „Niemand kann sagen, was 2021 an Festen und Events in welchen Größen gefeiert werden darf.“ Klar ist dagegen, dass das Jubiläum vom 2. bis 4. Juli gefeiert werden soll. Einige Bürger hätten sich bereit erklärt, ihre Höfe zur Verfügung zu stellen, informiert Schick – und hofft, dass sich noch weitere melden.

Freitags sei eine feierliche Festeröffnung mit Ehrengästen, sonntags ein historischer Umzug geplant, für den auch noch Teilnehmer gesucht würden. Weiterer Programmpunkt: eine historische Dorfführung mit Theaterszenen. Historische Gebäude und Plätze sollen zudem beschildert werden und einen QR-Code erhalten, damit die Gäste Infos digital abrufen können. Weil am Festwochenende Viertelfinalspiele der verschobenen Fußball-Europameisterschaft stattfänden, sei auch „Public Viewing“ geplant.

Dauerausstellung geplant

„In vollem Gange“ befänden sich die Vorbereitungen für die gemeinsam mit dem Landesarchiv geplante Dauerausstellung in den barrierefreien Nebenräumen der Arena. Dort sollen historische, teilweise sogar mehrere 1000 Jahre alte Exponate und Funde aus der Gemeinde und deren Gemarkung zu sehen sein.

Das Fest soll auch genussvoll sein. Deshalb bauen die beiden örtlichen Winzer gemeinsam einen Jubiläumswein aus, der am Festwochenende und bei weiteren Veranstaltungen ausgeschenkt werden, aber auch flaschenweise erhältlich sein soll.

Schilder mit Silhouetten von Weingarten sollen bis zum Ende des Jahres die Ortseingänge zieren und auf das Jubiläumsjahr hinweisen. Erfreulich sei, dass Bürger bereits Baumpatenschaften für jeweils 25 Euro übernommen haben. Ziel sei es, nächstes Jahr 1250 Bäume im „Oberwald“ zu pflanzen. Alle Paten erhalten eine Urkunde, und deren Namen werden auf einer Tafel an der Pflanzfläche verewigt. Laut Schick wird das Projekt auch als Geschenkidee genutzt.

Historisches gesucht

Für eine Ortschronik würden derzeit Informationen, Geschichten, Historisches und Bildmaterial gesammelt. Geplant sei ein gebundenes Buch, das bereits im Dezember 2020 fertiggestellt sein soll, „damit es zu Weihnachten unterm Tannenbaum liegen kann“.

Ganz aktuell: In Kürze soll am Rathaus eine Tafel installiert werden, um Sponsoren, die das Jubiläum besonders unterstützen, aufzuführen. Und: Beim „Gässelfescht dehäm“, das am Sonntag, 2. August, zwischen 11.30 und 14 Uhr über die Bühne geht, verkauft das Festkomitee erstmals Jubiläumsdubbegläser für drei Euro in der Neugasse. Um trotz Corona „ein Gässelfescht-Gefühl“ zu haben und sich „ein wenig Feststimmung ins Haus zu holen“, konnten Bürger Essen bestellen und die gewünschte Abholzeit angeben. Wunsch des Komitees: „Dass viele Bürger uns weiter unterstützen, ihre Anwesen im Jubiläumsjahr herausputzen und Flagge zeigen“.