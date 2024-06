Beim Heimat- und Jubiläumsfest war auch eine Australierin dabei. Susanna Arnold hat die weite Reise in die alte Heimat auf sich genommen und der RHEINPFALZ ihre Eindrücke geschildert.

Wer fliegt schon von Australien nach Deutschland, nimmt einen knapp 17.000 Kilometer langen, 24-stündigen Flug und eine anschließende Fahrt im Mietwagen über 130 Kilometer von Frankfurt nach Rülzheim auf sich, nur um das Rülzheimer Heimatfest zu besuchen? Susanna Arnold aus Canberra hat genau dies getan. Warum, hat sie uns in einem kurzfristig anberaumten Gespräch erzählt.

Susanna Arnold wurde in Mannheim geboren und kam im Jahr 1986 nach einem Studium der Sozialpädagogik in Heidelberg für ein Auslandsstudium nach Australien. Hier lernte sie ihren Mann kennen und blieb dort „hängen“. Mit ihm hat sie drei Kinder, von denen zwei in den USA leben. Sie wohnt in Canberra und arbeitet dort als Fremdenführerin. Und auch in der Ferne schaut sie begeistert die Rosenheim-Cops.

Die Spur führte nach Rülzheim

Alle fünf Jahre kommt sie zum Abi-Treffen nach Heidelberg. Zu ihren Rülzheimer Wurzeln fand sie die Corona-Pandemie, während der auch in Australien auch ein Lockdown herrschte. In dieser „bleiernen Zeit“, wie sie diese nennt, befasste sie sich ausführlich mit ihrer Familiengeschichte. Eine Spur davon führte nach Rülzheim. Von zweien ihrer Urgroßeltern wusste sie allerdings nur die Namen und die Geburtsdaten. Über das Landesarchiv in Koblenz erfuhr sie, dass ihre Urgroßmutter aus Rülzheim stammte und eine gebürtige Dreyer war.

Über das Telefonbuch fand sie die Rülzheimer Dreyers heraus und begann zu telefonieren. Die als erstes Angerufene legte sofort wieder auf, weil sie wohl dachte, es handele sich um einen Betrugsanruf. Die zweite verwies sie an den Ortschronisten Karl Geeck, der ihr riet, sich an Roswitha Kramny zu wenden, die sich seit Jahren mit Familienstammbäumen befasst. Über sie konnte sie ihren Stammbaum vervollständigen. Gleichzeitig lud Kramny sie dazu ein, bei ihrem nächsten Europabesuch nach Rülzheim zu kommen, was sie im Juni 2023 umsetzte. Dabei besichtige Arnold nicht nur das Elternhaus ihrer Urgroßmutter Anna Maria Dreyer in der Mittleren Ortsstraße 158, sondern traf sich auch mit ihren Verwandten 3. Grades zum Kaffee. Mit Roswitha Kramny ist sie übrigens auch verwandt, aber nur im 5. Grad. Die Urgroßmutter hatte später mit ihrem Mann in Mannheim ein Malergeschäft gegründet.

Eine Wurzel, die bisher gefehlt hatte

Bei ihrem Besuch wurde Susanne Arnold auch zu dem geplanten Heimatfest eingeladen. Über die Homepage der Gemeinde fand sie schließlich das genaue Festdatum heraus und beschloss dann, ihren Deutschland-Besuch so zu terminieren, dass sie auf jeden Fall das Heimatfest besuchen kann. Also kam sie am Samstag in Rülzheim an, ohne ihren Mann, „der musste zuhause auf unsere Katze aufpassen“.

Den Anfang ihres Heimatfest-Besuchs machte der ökumenische Festgottesdienst, dann besuchte sie die Katholische Pfarrkirche, „hier ist meine Uroma immer in die Kirche gegangen“, danach ging es zum Festumzug. „Ich genieße übrigens das Heimatfest sehr und fand den Gottesdienst heute Morgen sehr schön“, schrieb sie uns am Nachmittag. „Man wurde richtig nett miteingeschlossen in die Rülzheimer Heimat.“ Rülzheim sei eine wichtige Wurzel für sie, „die mir bis letztes Jahr noch gefehlt hatte“. Vom Heimatfest war sie sehr beeindruckt, der Festumzug sei toll gewesen, so viele interessante Gruppen, die sich kreativ repräsentiert hätten. „Ich habe jede Menge Fotos gemacht und auch Videos, damit ich die meiner Familie und Freunden in Australien vorzeigen kann.“

Solche Feste gibt es in Down Under nicht

Solche Feste und Umzüge gebe es in Australien überhaupt nicht. „Canberra, die Hauptstadt in der ich lebe, ist ja gerade mal erst 111 Jahre alt.“ Als die Stadt 100 wurde, sei das ganze Jahr über gefeiert worden, „aber nicht so schön und gemütlich wie hier“. Sie sei dankbar, dass sie Rülzheim kennengelernt und hier Anschluss an ihre Familie gefunden habe, egal wie entfernt die Verwandtschaft sei. „Somit schließt sich für mich irgendwie ein Kreis.“ Ihre Familiengeschichte mit deutschen Wurzeln will sie für ihre Kinder und Enkelkinder aufschreiben, ist sie doch das letzte Mitglied aus ihrer Familie, das aus Deutschland stammt. Die deutsche und europäische Geschichte ist ihren Kindern kaum bekannt, in Australien kenne man nur Napoleon und Hitler. Gerade deshalb sei es für ihren Schwiegervater anfangs schwer gewesen, sich an eine deutschstämmige Schwiegertochter zu gewöhnen.

Von Rülzheim aus geht es für sie weiter nach Paris, wo sie sich mit ihrer ganzen Familie, ihrem Mann, ihren Kindern und den drei Enkelkindern im Disney-Land treffen will. Und dann geht es wieder über 17.000 Kilometer nach Canberra.