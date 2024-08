Die Besucher der 1250-Jahr-Feier der Gemeinde Bellheim dürfen sich am Jubiläumswochenende vom 23. bis 25. August auf ein buntes Programm freuen. Auch im „Ökumenischen Eck“ wird den Gästen einiges geboten.

So haben sich Vereine und Verbände, die den christlichen Kirchen in Bellheim nahestehen, sowie Vereine, die in deren Pfarrzentren aktiv sind, zusammengeschlossen, um gemeinsam auf dem Kirchplatz, der in einen Biergarten verwandelt wird, sowie im protestantischen Gemeindehaus und im Pfarr- und Jugendheim St. Michael kulinarische Angebote zu unterbreiten. Dabei wird auch eine große Cafeteria im Pfarr- und Jugendheim St. Michael eingerichtet, in der während der drei Festtage Kaffee und Kuchen angeboten werden.

Mit dabei sind: Presbyterium und Frauengruppe der protestantischen Kirchengemeinde, Kita Villa Kunterbunt und St. Joseph, Neuapostolische Kirche, Katholischer Deutscher Frauenbund, Katholischer Arbeiterverein, Förderverein zur Erhaltung kircheneigener Gebäude, Gemeindeausschuss, Kinderkirche und Messdiener St. Nikolaus, Gesangverein Frohsinn.

Daneben gibt es ein großes Spieleangebot rund um die katholische Kirche und der Kita Villa Kunterbunt mit Hüpfburg, Stelzenlauf, Kettenkarussell, Bobbycar-Rennen und vieles anderes mehr. Darüber hinaus werden am Samstag und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr im Außengelände der Kita Kinderschminken und Tattoos, Bewegungsspiele, und Dosenwerfen angeboten.