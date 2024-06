Heimatfeste gibt es in Rülzheim schon seit 1960. Seitdem gab es bisher zwölf Heimatfeste. Die anstehende 1250-Jahr-Feier im Juni ist das 13. Fest.

„Die Tradition (christliche Kultur) des in der industriellen Entwicklung stehenden Dorfes zu schützen, zu pflegen und weiterhin zu bestimmen“ hatte sich die Kulturgemeinde Rülzheim bei ihrer Gründung am 22. Oktober 1955 zum Ziel gesetzt. Die Durchführung von alle fünf Jahre stattfindenden Heimatfesten war unter anderem als Mittel, diese Aufgabe zu erreichen, in der Satzung festgeschrieben. Der Fünf-Jahres-Rhythmus wurde nur wegen der Feier der Ortsjubiläen unterbrochen.

Die erste Ausgabe: Heimatfeste gibt es in Rülzheim bereits seit 1960. Archivfoto: WolFf

Schon 1970 ein Zeichen gesetzt

1974 für die 1200-Jahr-Feier, 1999 für 1225 Jahre Rülzheim und jetzt 2024 für die 1250-Jahr-Feier. Die Rülzheimer Heimatfeste stehen immer unter einem bestimmten Motto. Beim ersten Heimatfest 1960 lautete dieses „Rülzheim – einst und jetzt“. Das gleiche Motto galt auch für das Fest fünf Jahre später. Mit dem Heimatfest 1970 setzte die Gemeinde ein ganz besonderes Zeichen für ihre künftige Entwicklung. Unter dem Motto „Wir und die Freizeit“ zeigten die Rülzheimer Vereine beim Festumzug nicht nur, was sie alles an Aktivitäten zu bieten hatten, sondern stellten mit der Vorstellung der Planungen für das Freizeitzentrum auch die Weichen für die Entwicklung des Ortes als Erholungszentrum. Bereits vier Jahre später, im Jahr 1974, wurde mit der 1200-Jahr-Feier die erstmalige urkundliche Erwähnung des Dorfes im Jahre 774 gefeiert. „Rülzheim – gestern, heute, morgen“ lautete das Festmotto.

Historisches Lager ersetzt Festumzug

Der bis dahin bei Heimatfesten übliche Festumzug wurde durch ein historisches Lager auf der Festwiese ersetzt. „Wir für Sie – Sie für uns / Rülzheimer Gemeinsamkeit“ hieß es beim fünften Heimatfest im Jahr 1979. Erstmals fand das Fest in der Ortsmitte statt. Mit dem Motto „Über Gemeinsamkeit nicht nur reden – helfen, praktizieren, Beispiel geben“ stellte sich das Heimatfest 1985 ganz in den Dienst der Hilfe für die Dritte Welt. Alle am Fest beteiligten Vereine gaben einen Teil ihres Verdienstes an Projekte in Entwicklungsländern ab. „Rülzheim im Wandel der Zeiten“ hieß es dann beim siebten Heimatfest 1991. In ihren Schänken in der Ortsmitte und beim Festspiel ließen die Rülzheimer Vereine die Geschichte ihres Dorfes und seine Entwicklung wieder lebendig werden. Mit dem Heimatfest 1995 wurden „die Goldenen zwanziger Jahre“ gefeiert.

Die goldenen Zwanziger: TSC Royal beim Heimatfest 1995. Foto: VAN

Mehr als 50 Vereine

Das 1225-jährige Bestehen des Ortes im Jahr 1999 stand unter dem Motto „Rülzheim und der Deutsche Orden“, mit dem die Gemeinde ausführlich auf den prägenden Einfluss des Ordens auf Rülzheim einging. Im Jahre 2005 feierte die Kulturgemeinde Rülzheim ihr 50-jähriges Bestehen und feierte demnach auch „die fünfziger Jahre“. Mit dem 11. Heimatfest im Jahr 2010, das unter dem Motto „Kulturelle Vielfalt – erleben und genießen“ stand, wollte die Kulturgemeinde mit ihren mehr als fünfzig Mitgliedsvereinen zeigen, was aus ihr geworden ist, welche kulturelle Vielfalt nicht nur die einzelnen Vereine zu bieten haben, sondern auch welche kulturelle Vielfalt in Form ihrer Bewohner und Bewohnerinnen existiert. Gleichzeitig wollte sie damit auch an 50 Jahre Rülzheimer Heimatfeste erinnern.

Das 12. Heimatfest im Jahr 2015 hatte sich zum Ziel gesetzt, ein „Lebendiges Rülzheim“ zu präsentieren, das „Farbe zeigt“. Damit wollte die Gemeinde unter Beweis stellen, wie bunt und farbenfroh sie im kulturellen, sportlichen, aber mittlerweile auch im wirtschaftlichen Bereich ist. Das für 2020 geplante Fest unter dem Motto „Rülzheim 4.0 - Do geht was“ fiel der Corona-Pandemie zum Opfer.

In diesem Jahr wird vom 14. bis 17. Juni mit dem 13. Heimatfest unter dem Motto „1250 Jahre Rülzheim – wir sind Heimatfest" das 1250-jährige Bestehen der Gemeinde gefeiert.