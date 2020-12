Von Andreas Betsch

Anpacken für den Wald-Erhalt: Etwa 40 Neuburger Familien haben am Samstag im Wald Richtung Hagenbach etwa 1200 junge Bäume gepflanzt. „Die Leute waren total begeistert“, so Initiatorin Yvonne Daum vom Forstamt. Es gab wegen der großen Nachfrage sogar eine Warteliste für Helfer wegen der Corona-Regelungen. An der besagten Fläche standen zuvor 70 Jahre alte Buchen, die wegen des immer niedrigeren Grundwasserspiegels kaputt gingen und gefällt werden mussten. Jetzt hat man Baumarten gepflanzt „von denen man ausgeht, dass sie mit den erwarteten Klima zurechtkommen“, so Daum – etwa 725 Stieleichen, 75 Hainbuchen und 75 Winterlinden, insgesamt zehn verschiedene Baumarten.