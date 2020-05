Sechs große Kanister, insgesamt rund 120 Liter Desinfektionsmittel hat die Firma Berkel AHK Alkoholhandel GmbH & Co. KG als Spende für die Grundschulen und die weiterführenden Schulen der Stadt Germersheim zur Verfügung gestellt. Bürgermeister Marcus Schaile und Landrat Fritz Brechtel nahmen am Dienstag gemeinsam mit dem stellvertretenden Büroleiter Ingo Pelz die Spende aus Ludwigshafen entgegen und leiteten die Kanister an die Schulen in Germersheim und Sondernheim weiter. Die Firma Berkel hatte ihren Sitz einst in Germersheim. Heute befindet sich im Gebäudeensemble der ehemaligen „Brennerei“ die Pan-Vinothek und Wohnungen.