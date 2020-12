Zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt. Davon sind zwei Menschen am Dienstag, beziehungsweise Mittwoch verstorben. Die weiteren zehn Todesfälle liegen bereits einige Tage zurück. Diese hätten bei der Durchsicht zeitversetzter Meldungen erst jetzt in die Statistik aufgenommen werden können, schreibt die Kreisverwaltung in ihrer Pressemitteilung, Bei den Verstorbenen handele es sich um ältere Personen. Insgesamt steigt die Anzahl der Todesfälle im Landkreis damit auf 56.

Derzeit gibt es im Landkreis Germersheim 503 bestätigte positive Fälle, darin enthalten sind 46 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie gibt es damit 2137 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus. Die sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl von Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, ist laut Landesuntersuchungsamt auf 181,4 gestiegen.

Nach einem neuen positiven Fall an der Integrierten Gesamtschule Rülzheim befinden sich die Kontaktpersonen in Quarantäne. Auch in der Kindertagesstätte Amadeus in Wörth gibt es einen neuen positiven Fall. Dort wurde die betroffene Gruppe in Quarantäne geschickt.

Statistik