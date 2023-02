Die Freiwillige Feuerwehr war im letzten Jahr bei 10 Brandeinsätzen und 2 Bootseinsätzen aktiv. Der Vorsitzende und Wehrführer Jochen Gehrlein berichtete der Kameradschaftlichen Vereinigung unter anderem von einem Traktorbrand in Rheinzabern, einem schweren Verkehrsunfall mit zwei LKWs auf der L 549, dem Brand in einer Kleingartenanlage in Jockgrim, einem großen Waldbrand in Rheinzabern und einem Schiffsbrand auf dem Rhein.

Für das laufende Jahr ist die Anschaffung eines Schnelleinsatzbootes für Einsätze auf Baggerseen und Altrheinarmen geplant. Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel (CDU) gab einen Überblick über die derzeitige Planung zum Umbau des Feuerwehrhauses. Der Leiter der Jugendfeuerwehr, Rouven Burger, gab bekannt, dass die derzeitige Jugendfeuerwehr aus fünf Mitgliedern besteht. Im letzten Jahr konnten zwei Personen in die aktive Wehr übernommen werden. In der „Bambiniwehr“ sind derzeit rund 11 Kinder aktiv.