Leicht verletzt in ein Krankenhaus kam am Montagmorgen ein 12-Jähriger, der von einem Auto erfasst worden war. Der Junge wollte in der Posthiusstraße einer Gassi-Gängerin mit ihrem Hund ausweichen und übersah dabei einen vorbeifahrenden Wagen. Bei der seitlichen Kollision mit dem Auto wurde der Junge leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Vergangenes Jahr gab es 24 Unfälle mit Kindern im Alter bis 14 Jahre – das waren zwölf Unfälle weniger als im Jahr 2020. Insgesamt verunglückten 15 Kinder, 13 davon wurden leicht verletzt. Schulwegunfälle gab es im Jahr 2021 keine. Das geht aus der aktuellen Unfallstatistik der Polizei Germersheim hervor.